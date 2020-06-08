От россиян скрывают "обнуление" Путина: в Кремле неожиданно назвали причину

Песков не считает продление правления Владимира Путина до 2036 года достаточно важной поправкой

От жителей России пытаются всячески утаить то, что инициированная их президентом Владимиром Путиным конституционная реформа позволит ему баллотироваться еще на два срока подряд и править вплоть до 2036 года.

Так, российские СМИ сообщили, что этой поправки не было на сайте для электронного голосования. Позже, после предания огласке этого факта, текст поправки на сайте все же разместили.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это просто "техническими накладками". Он считает, что такой немаловажный факт "просто выпал при заливке сайта".

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"Обнуление" сроков правления Путина также не упоминается на билбордах с призывом принять участие в референдуме о поправках к российской Конституции, которыми сейчас увешаны российские города. На вопрос об этом спикер президента РФ предложил "просто внимательно посмотреть".

"Там же много поправок. И там вряд ли можно какую-то одну главную вычленить, они важны в своей совокупности. И вы знаете, что в разных источниках упоминаются совсем разные поправки. Но их гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах", – нашел объяснение этому Песков.

Чем нашей стране грозят путинские поправки к главному документу его страны, вы можете узнать в статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине".

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