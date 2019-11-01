Отказал двигатель в воздухе: в небе над Россией завис "суперджет" с пассажирами

Самолет Sukhoi Superjet 100 / Фото: Flickr

В России произошла очередная поломка пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100. На этот раз у самолета отказал один из двигателей.

Воздушное ЧП случилось с лайнером авиакомпании "Ямал" вскоре после вылета из из Тюмени. Самолет должен был отправиться в Санкт-Петербург. На его борту находятся 86 людей – 80 пассажиров и 6 членов экипажа.

На данный момент самолет вырабатывает топливо перед посадкой, чтобы избежать трагического инцидента в московском "Шереметьево", где из-за невыработки топлива другой SSJ 100 вспыхнул, словно спичка. В связи с этим воздушное судно кружит над пунктом вылета.

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По данным Telegram-канала Daily Storm, данному самолету всего два года, а "Ямал" является единственной авиакомпанией, которая его эксплуатировала.

"Аварийный сброс топлива, по словам заслуженного пилота РФ Юрия Сытника, у этого лайнера не предусмотрен. Придется вырабатывать его до тех пор, пока самолет не достигнет посадочной массы", – добавили журналисты.

Напомним, что в августе мексиканский авиаперевозчик Interjet решил отказаться от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100. Авиакомпания начала поиск покупателей для 21 оставшегося самолета, из которых регулярно летают только шесть. Interjet была последней иностранной авиакомпанией, которая использовала эту модель самолетов

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