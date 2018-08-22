Циничная игра: эксперт объяснил отказ России от выборов в "ДНР" и "ЛНР"

Отказ России проводить выборы в "фейковых" республиках "ДНР" и "ЛНР" - политическая игра, направленная на то, чтобы обелить президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Тарас Березовец.

По мнению эксперта, такое решение Кремль принял после встречи Путина и Трампа в Хельсинки.

"Очевидно, сейчас Трамп считает, что может достичь какой-то договоренности с Путиным, а Путин пытается подыгрывать этому. Поэтому все "непопулярные" идеи будут отходить на второй план. Путин также отвергает их. Он сейчас якобы отстраняется от сепаратистских республик "ДНР и ЛНР" и таким образом хочет облегчить жизнь Трампу накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. В США сейчас неоднозначная ситуация, и Путин не хочет, чтобы республиканцы проиграли эти выборы. Поэтому он будет делать такие шаги, чтобы обелить Трампа и уберечь его от возможных упреков в пророссийской позиции", – считает Березовец.

Как считает политолог, Украина не должна приветствовать "потепление" со стороны России и становиться участником этой политической игры.

"Россия постоянно играет и меняет позицию: сегодня она против выборов, а завтра – снова будет их поддерживать, а потом, как во время встречи в Хельсинки, опять будет хотеть провести референдум на Донбассе. Для нас это никакого значения не имеет. Со стороны России ведется абсолютно циничная игра, и мы не должны быть ее участниками. Ни в коем случае Украина не должна приветствовать изменение позиции России", – дополняет он.

Позиция Украины должна оставаться неизменной в этом вопросе, и никаких уступок в законодательной сфере касательно ОРДЛО не должно быть.

"Наша позиция должна оставаться неизменной. Мы не должны подстраивать наше законодательство под изменения позиции России. Законодательство по ОРДЛО должно меняться согласно интересам Украины", – суммирует Березовец.

Напомним, политолог Владимир Фесенко предсказал подобный шаг России. Эксперт связывает такое решение Кремля со встречей Путина и Меркель, на которой, вероятно, обсуждалась нынешняя ситуация на Донбассе и предстоящие выборы.