Открытие Керченского моста: в Кремле сделали заявление

Сегодня, 16:38

По информации СМИ, открытие автомобильной части Керченского моста произойдет 15 или 16 мая

Дмитрий Песков. Фото: AFP
Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле подтвердили, что президент Российской Федерации Владимир Путин приедет на открытие автомобильной части моста через Керченский пролив в оккупированный Крым. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я пока не буду раньше времени анонсировать точную дату открытия Крымского моста. Скажу лишь, что очевидно, что автомобильная очередь стройки завершена и что, конечно же, открытие будет в ближайшее время. Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно", – сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Путина ожидают на открытии автомобильной части Крымского моста 15 или 16 мая.

Он добавил, что Кремль по дате и времени сориентирует.

Ранее Министерство транспорта РФ заявило, что автодорожную часть Крымского моста введут в эксплуатацию в мае 2018 года.

"На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе – в конце 2018 года", – говорится в сообщении.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович отмечает, что строительство моста через Керченский пролив Российской Федерацией мешает осуществлению транспортного сообщения Украиной с международными рынками.
Путин, Крым, песков, керченский мост
Источник:

УНИАН

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