Открытие Крымского моста: появились подробности о торжествах

Торжественное открытие моста между Россией и оккупированным Крымом состоится 15 мая – в нем примет участие президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"15 мая Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", – говорится в сообщении.

Между тем, стало известно, что от участия в торжествах отказался целый ряд известных в певцов – Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.

Кобзон в эфире телеканала "360" признался, что хотел бы поучаствовать в мероприятии, но отказался из-за предложенного организаторами маршрута. Также он добавил, что по той же причине на торжества отказались приехать Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.

"Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет… Пускай молодежь едет открывать Крымский мост", – резюмировал Кобзон.

Отметим, что 14 мая в Керчи начали монтировать сцену и экраны для концерта, посвященного открытию оккупантами моста в Крым. Длина моста через Керченский пролив, соединяющий аннексированный полуостров и Краснодарский край РФ, составляет 19 километров. Он должен связать центр Керчи и микрорайон Аршинцево. Там сделали 4 остановки для общественного транспорта.

Открытие моста планировали на март 2018 года, затем перенесли на апрель, после этого планировали открыть автомобильный переход к 9 мая – приурочив к приезду Путина.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на РФ за строительство Керченского моста. Глава государства подчеркнул, что строительство, которое организовала Россия, угрожает экологии.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает, что Керченский мост после деоккупации Крыма Россия должна будет отдать в качестве контрибуции за захват украинской территории и нанесение ущерба.