"Откуда берутся кретины?": известный журналист потроллил прямую линию Путина

На любой вопрос Путин мог бы отвечать одной и той же фразой, считает Александр Невзоров

Фото: AFP

После того как скандально известная российская телеведущая Елена Малышева выпустила программу о детях-аутистах под названием "Откуда берутся кретины?", оказалось, что этой же фразой можно было отвечать на вопросы россиян на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным .

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Милая докторица Малышева с федерального канала, она без всякой задней мысли просто вот задала вопрос: "Откуда берутся кретины?" Причем, заметьте, ни одной конкретной фамилии задано не было. Но, тем не менее, началась паника. И никто еще толком не знал, не понимал, в чем дело. Было просто ощущение, что все разоблачены и всё открылось, и каждый медиаперсонаж пространства понял, что кто-то о нем, вероятно, слил какую-то секретную информацию, раскрыл тайные архивы КГБ. Шапки загорелись на всех, заполыхали по всей России", – иронизирует журналист.

Он предложил представить ситуацию, когда в результате технического сбоя титр программы "Откуда берутся кретины?" переместился бы на трансляцию заседания Госдумы или Совета Федерации РФ.

"И там, и там, он бы тоже смотрелся на редкость понятно и органично, и никаких специальных вопросов по этому поводу уже не возникло. И вообще, эти слова "Откуда берутся кретины?", они в России годятся для подпечатки практически под любым интервью", – считает публицист.

Он заметил, что вопрос "Откуда берутся кретины?" мог бы стать основным для послания президента или прямой линии.

"По сути, только его и можно было задавать Владимиру Владимировичу. А Владимир Владимирович, выслушав любой из задаваемых вопросов, тоже мог бы отвечать этой фразой: "Откуда берутся кретины?" Самое интересное, что и на его вопросы, и на его ответы тоже возможен был бы такой же комментарий", – говорит Невзоров.

"В России кретинами друг друга считают все без исключения. ФСБ, например, убеждена в кретинизме МВД и наоборот. Таможня убеждена, что кретинами являются пограничники, а пограничники считают кретинами таможенников. Росгвардия примерно так думает о Генштабе, а Генштаб именно так представляет себе Росгвардию", – подытожил журналист.

Напомним, что в 2015 году на встрече со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в адрес журналистов "Д*билы, бл*дь" .

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