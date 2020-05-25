Отмена карантина в России: сколько регионов готовы к ослаблению ограничений

Больше половины регионов России могут снимать карантинные ограничения с 25 мая. Хотя в стране сильно выросла смертность от COVID-19, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире одного из телеканалов заявила, что 44 из 85 регионов РФ по эпидемиологическим показателям уже подошли или перешагнули порог, когда они могут переходить к первому этапу снятия ограничений.

По ее словам, коэффициент распространения инфекции составляет меньше единицы в 27 регионах РФ, и еще в 17 регионах он равен единице.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) – это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тысяч населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

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Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к первому этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко второму этапу – при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий). В Москве Rt уже опускался ниже 0,8 (16-22 мая), но затем вновь поднялся. Российская столица еще не переходила к первому этапу, хотя с 25 мая в городе в ограниченном режиме откроются Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и начнет работать каршеринг. Московская область с 23 мая отменила пропускной режим.

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По состоянию на 24 мая, в России подтверждено 344 481 случай заражения коронавирусом, умер 3 541 человек.

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