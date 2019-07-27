"Относительно моряков, к сожалению, мы ничего не слышим от России", – Волкер

Говоря об обмене пленниками, рассматриваются две идеи

Курт Волкер. Фото: AFP

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не проявляет готовности освободить захваченных 24 украинских моряков. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Еще один очень важный шаг, который Россия может сделать – это освободить украинских моряков, которые находятся под стражей в России с ноября прошлого года", – отметил Волкер.

"В дополнение к этому, я надеюсь, что мог бы быть организован заблаговременный обмен пленниками между Россией и Украиной", – подчеркнул он.

"Это конфликт между двумя государствами, и нет причины, чтобы эти лица были разлучены со своими семьями еще дольше", – добавил Волкер.

На вопрос, есть ли какой-то прогресс по освобождению украинских моряков и пленников он ответил: "Относительно моряков, к сожалению, мы ничего не слышим от России, что указывало бы на то, что они рассматривают их освобождение".

Он добавил, что Россия начала судебный процесс над моряками, и все время ссылается на него вместо того, чтобы просто их отпустить.

Также, говоря об обмене пленниками, Волкер сообщил, что рассматриваются две идеи.

"Есть идея обменять украинских граждан, находящихся в заключении в России, на российских граждан, находящихся в заключении в Украине. Пока это тоже далеко не продвинулось, но эта идея обсуждается", – отметил он.

Другое предложение, по словам Волкера, "заключается в обмене заложников в контексте Минских соглашений – обмене заложников, попавших в плен в результате конфликта на Донбассе, но работа на переговорах в Минске продолжается".

Как сообщали новости "Сегодня", 25 июля СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

Учредитель компании, которой принадлежит судно, утверждает, что танкер был направлен в порт Измаил на плановый ремонт, куда он шел без груза.

Все члены экипажа задержанного в Украине танкера NEYMA вернулись в Москву после того, как Служба безопасности Украины не нашла нарушений в их действиях и отпустила их.

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