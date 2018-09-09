Отомстить обидчикам: в Москве авто наехало на толпу людей, девять пострадавших

В Москве автомобиль Volkswagen врезался в толпу, в результате чего пострадали девять человек, состояние троих оценивается медиками как критическое. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В баре "Аура" на Люблинской улице между гостями возникла ссора, ее участники решили выйти на улицу, чтобы разобраться по душам. Разборки переросли в массовую драку, кто-то достал травматическое оружие и начал стрелять.

Водитель, проиграв в драке, сел в машину и на большой скорости влетел в толпу обидчиков.

Полиция задержала молодого человека, совершившего наезд. Им оказался гражданин Киргизии Бекжан Сарбишев. В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Тем временем в сети появилось видео камер наблюдения с места происшествия, на котором запечатлены первые минуты после инцидента.

Ранее микроавтобус врезался в толпу пешеходов на рок-фестивале PinkPop в городе Ланграафе в Нидерландах.

А в британском Манчестере в результате наезда автомобиля на пешеходов в районе Траффорд-парк пострадали пять человек.

Не так давно в толпу людей в Японии врезался вышедший из-под контроля дрон.



