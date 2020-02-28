Отпраздновали день рождения: в Москве двое человек погибли в бане из-за "сухого льда"

Пять человек отравилось жидким азотом из-за попадания искусственного льда в бассейн

Два посетителя бани в Москве получили смертельные химические ожоги, еще трое госпитализированы.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе по адресу Коломенский проспект, дом 10, пять человек отравились жидким азотом из-за попадания искусственного льда в бассейн", – сказал собеседник агентства.

В результате инцидента два человека скончались от химических ожогов. Еще трое госпитализированы.

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По информации источника, свое 29-летие в банном комплексе отмечала блогер Екатерина Диденко.

Она выложила видео, в котором сообщила, что осталась жива.

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"Я жива, я нахожусь под дверями реанимации, кто умер – я не знаю", – сказала Диденко.

В полиции пока не комментируют произошедшее.

Напомним, что ранее на набережной российского Волгограда частично ушла под воду плавучая баня. Причиной, видимо, стали сильный ветер и большие волны на Волге.



Как сообщали местные СМИ, в момент происшествия в бане находились посетители. К счастью, им вовремя удалось выбраться, так что никто из людей не пострадал.

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