"Отравление" Алексея Навального: появился результат анализов

После госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального с сильной аллергической реакцией медики не обнаружили в его теле отравляющих веществ.
Об этом 31 июля сообщил Алексей Токарев, являющийся главным врачом НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в химико-токсикологической лаборатории которого проводились анализы проб Навального.
Токарев напомнил, что городская клиническая больница Москвы №64 передала его учреждению пробы для анализа двумя днями ранее, и заверил в том, что лаборатория в институте Склифосовского является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.
Напомним, что 25 июля суд в Москве признал оппозиционера виновным в призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии и приговорил его к месяцу административного ареста. Однако спустя лишь три дня его прямо из спецприемника доставили в больницу с сильным отеком век и покраснением кожи.
На следующий день Алексея Навального выписали из медучрежделния. При этом его лечащий врач Анастасия Васильева выступила категорически против его помещения обратно в спецприемник, поскольку реагент, вызвавший аллергическую реакцию может все еще присутствовать в помещении.
Помимо этого, она указала на несоответствия в поведении медработников: ни ей, ни Навальному, ни его родственникам не сообщали диагноз, причем терапевт сообщил СМИ, что у Навального крапивница, а главный аллерголог-иммунолог – что контактный дерматит.
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