Российские медики не обнаружили, какой именно реагент мог вызвать аллергическую реакцию у оппозиционера

Алексей Навальный. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

"Отравление" Алексея Навального: появился результат анализов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 2019-07-31T16:04:00+03:00 Россия Российские медики не обнаружили, какой именно реагент мог вызвать аллергическую реакцию у оппозиционера

После госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального с сильной аллергической реакцией медики не обнаружили в его теле отравляющих веществ.

Об этом 31 июля сообщил Алексей Токарев, являющийся главным врачом НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в химико-токсикологической лаборатории которого проводились анализы проб Навального.

Реклама

Токарев напомнил, что городская клиническая больница Москвы №64 передала его учреждению пробы для анализа двумя днями ранее, и заверил в том, что лаборатория в институте Склифосовского является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.

В тренде Зеленский представил нового руководителя Черкасской области

Напомним, что 25 июля суд в Москве признал оппозиционера виновным в призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии и приговорил его к месяцу административного ареста. Однако спустя лишь три дня его прямо из спецприемника доставили в больницу с сильным отеком век и покраснением кожи.

На следующий день Алексея Навального выписали из медучрежделния. При этом его лечащий врач Анастасия Васильева выступила категорически против его помещения обратно в спецприемник, поскольку реагент, вызвавший аллергическую реакцию может все еще присутствовать в помещении.

Помимо этого, она указала на несоответствия в поведении медработников: ни ей, ни Навальному, ни его родственникам не сообщали диагноз, причем терапевт сообщил СМИ, что у Навального крапивница, а главный аллерголог-иммунолог – что контактный дерматит.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама