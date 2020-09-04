Отравление Навального: Столтенберг озвучил требования НАТО к России

НАТО настаивает на том, что Россия должна раскрыть все детали программы производства отравляющих веществ группы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам внепланового заседания Североатлантического совета на уровне послов, посвященного ситуации вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального, передает ТАСС.

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"Российское правительство должно полностью сотрудничать с ОЗХО и с независимым международным расследованием. Ответственные за эту атаку должны быть привлечены к ответственности. Мы также призываем Россию к полному раскрытию программы "Новичок" ОЗХО", – сказал Столтенберг.

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По его словам, отравление Навального является покушением на фундаментальные права и принципы, на которых основан альянс.

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Столтенберг отметил, что государства НАТО "будут консультироваться по поводу международного ответа", однако отметил, что пока преждевременно говорить, каким он будет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не намерена начинать расследование отравления оппозиционера Алексей Навального.

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