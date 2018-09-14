Отравление Скрипалей: экс-глава СБУ считает видео постановкой, а россиян – сотрудниками ГРУ

Показанное накануне видео с подозреваемыми россиянами в деле об отравлении экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля является очевидной постановкой.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал бывший председатель Службы безопасности Украины, политик Валентин Наливайченко.

"Во-первых, у этих россиян даже фамилии придуманные. Во-вторых, чтобы для простых людей понимать, кто эти люди, которых показали, то посмотрите в их глаза: они всю жизнь привыкли смотреть на людей через прицел, как лица, которые научены убивать. И уверен, что они были не один раз причастными к незаконным операциям спецслужб России. Думаю, руководство РФ не отмоется подобной "клоунадой" от результатов расследования, результаты которого британцы (их полиция) имеют и обнародовали. А во-вторых, будет суд и наказание! На этот раз – за попытку отравления граждан на территории Великобритании", – сказал он.

По его словам, ситуация с отравлением Скрипалей должна повлиять на ответственность руководства России, которое должно понести ответственность за незаконное использование спецслужб в спецоперациях на территориях других стран, в том числе за агрессию РФ против Украины и ее граждан.

"У нас в Украине война началась именно с таких незаконных, диверсионных, террористических актов на территории нашей страны. Вспомните, кто такой был Гиркин. Никто иной, как контрактник ГРУ. Кто эти люди, которые сбили малайзийский Boeing рейса МН17 в нашем украинском небе над Донбассом?! Это были те же самые ГРУшники. И по сути для нас, украинцев, российская агрессия началась именно с таких террористических актов и диверсий, жертвами которых были или наши граждане, или, в случае с МН17, ни в чем не виноватые пассажиры-иностранцы", – подчеркнул Наливайченко.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Жданов тоже отмечал, что видео с якобы свидетельствами подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей является спектаклем и попыткой Кремля заболтать ситуацию и замять скандал.

Как сообщалось, Александр Петров и Руслан Боширов – настоящие имена людей, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В интервью одной из главных пропагандисток Кремля Симоньян в эфире RT Петров подтвердил, что британские спецслужбы показывали именно их лица, но при этом отрицает какие-либо правонарушения.

Мужчины подтверждают также и то, что 2-3 марта были в Солсбери, но, по их словам, они туда ездили в качестве туристов.