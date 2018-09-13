Отравление Скрипалей и видео подозреваемых: "клоунада" Путина или ложь пропаганды РФ

Других аргументов, кроме "клоунады", у Путина в контексте дела об отравлении Скрипалей на сегодня нет, а цели, которые поставил глава Кремля перед ГРУ, в общем понятны – сместить акценты и продолжить политику отрицания очевидного.

Об этом заявил политолог Тарас Березовец, комментируя интервью с подозреваемыми в отравлении экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, которое фигуранты дела дали одному из российских пропагандистских телеканалов.

По его мнению, после аннексии Крыма "зелеными человечками" Кремль упорно использует риторику смещения акцентов и упорного отрицания очевидных фактов, но "риторику откровенной "клоунады " в Кремле использовали впервые".

"Предприниматели, занимающиеся фитнес-индустрией", как себя назвали "Петров" и "Боширов", как для офицеров ГРУ оказались на диво пугливы и девственно неподготовлены. Пропагандистка Маргарита Симоньян, и это видно, в отдельных местах не рассмеялась во весь голос только благодаря большому самообладанию. Перлы – "Солберецкий собор" вместо "Солсберийский" (это, видимо, от Соловецкий монастырь), "нормальные мужики духами не пользуются" (в ответ на вопрос, их ли духи, в которых содержался "Новичок")… Уверен, в MI5 и MI6 внимательно посмотрели и разобрали русскую версию Monty Python и свои выводы сделали. "Ответка", как любит выражаться ВВП, обязательно прилетит", – написал Березовец у себя в Facebook.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин отметил, что Симоньян выглядела гораздо естественнее, что может говорить о том, что она и съемочная группа либо не была посвящена в "постановку", или же имеет довольно серьезную подготовку".

По его словам, что касается мужчин в серых свитерах, то их напряжение очевидно, и это может быть защитной реакцией на публичность и на камеру, "но все необходимо оценивать в комплексе – и кто говорит, и что говорит, и как говорит, и какие невербальные признаки показывает во время речи и во время молчания".

"С моей точки зрения – сценарий не имеет ничего нового. Мы все это видели на примере сбитого россиянами Boeing MH17. Русскоязычной аудитории необходимо дать версию, в которую она поверила, чтобы заставить отвлекаться от реального расследования и реальных фактов. В этих подходах с 2014-го года ничего нового не появилось. Если вы хотите узнать, когда врет Симоньян – просто наблюдайте. Когда она открывает рот – то врет. Детали привлекают внимание. Одна из них – это подтвержденный факт того, что двое взрослых мужчин ночевали в одном гостиничном номере, что для "предпринимателей, имеющих деньги на путешествия по Европе" является удивительным. Этот аспект нужно было обыграть. Симоньян просто сделала "подводку" к этому вопросу", – подчеркнул замминистра.

Золотухин также добавил, что в видео Бошаров действительно оговорился. Такой собор есть, и в "Википедии" написано, что его шпиль – 123 метра.

"Если вы в Google наберете "достопримечательности Солсбери" – первым будет собор. Здесь никакой проблемы не вижу. Интересует другое – в интервью прозвучало, что Солсбери им посоветовали "друзья". Я не представляю себе рядового россиянина, который, узнав о визите знакомого в Лондон, скажет – "а поезжай в Солсбери". Я до покушения на Скрипаля, не имел понятия о том, что такой город существует, хотя географию Британии изучал", – рассказал заместитель министра.

Он отметил, что любой человек может ездить в туристические путешествия, "даже офицеры ГРУ, но, зная по себе, обычно ты можешь вспомнить более яркие детали, чем "сидели в парке", "пили кофе", "любовались собором", "купили обувь".

"Легенда о туризме была очень коряво написана, и еще более непрофессионально выполнена. У большинства экспертов, с которыми я общался, интервью не вызывало ничего кроме смеха", – резюмировал чиновник.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Жданов отмечал, что видео с якобы свидетельствами подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей является спектаклем и попыткой Кремля заболтать ситуацию и замять скандал.

Как сообщалось, Александр Петров и Руслан Боширов – настоящие имена людей, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В интервью одной из главных пропагандисток Кремля Симоньян в эфире RT Петров подтвердил, что британские спецслужбы показывали именно их лица, но при этом отрицает какие-либо правонарушения.

Мужчины подтверждают также и то, что 2-3 марта были в Солсбери, но, по их словам, они туда ездили в качестве туристов.