Своим заявлением по делу Скрипалей Путин "отдувается" за бардак в спецслужбах – Геращенко

За расправой над экс-шпионом стоит РФ, но причина в том, что между спецслужбами идет конкуренция и кто-то хотел выслужиться перед Кремлем

Спецоперация по отравлению Скрипалей в Британии стала результатом конкуренции внутри российских спецслужб, в которых определенные функционеры хотели выслужиться. И президент РФ Владимир Путин, сделав заявление о том, что подозреваемые известны Кремлю, но в деле якобы нет никакого криминала, говорит о том, что главе России приходится отвечать за просчеты своих спецслужб.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

"Я не верю, что лично Путин мог отдать такой приказ, потому что это слишком мелко для него, но кто-то, желая получить новые погоны и повышения, думал, что все пройдет классно, Скрипаль умрет, чтобы потом сказать, "видите, какой я молодец, можно теперь я буду главным начальником. Однако все развернулось иначе", – подчеркнул парламентарий.

Нардеп также отметил, что сейчас, если это возможно, было бы неплохо отслеживать кадровые решения, которые были приняты в российских спецслужбах, по увольнениям начальства, и тоже будет понятно, кто мог отвечать за отравление Скрипалей.

Как добавил депутат, является очевидным, что решение по ликвидации экс-шпиона России принималось "на уровне среднего звена спецслужб РФ, кто-то решил получить себе погоны и разработал эту спецоперацию, о которой, возможно, Путин даже и не знал".

"Но кто-то решил выслужиться и уничтожить "предателя", который 15 лет назад "сдал" госинтересы России. Это мог быть кто-то на уровне полковника или генерала ГРУ, который решил реализовать план по устранению. Почему я пришел к такому выводу? Аналогичную историю с похищением украинца Павла Гриба, который из Черниговской области ехал в Беларусь в прошлом году. Потом оказалось, что он пропал, а затем он обнаружился в ФСБ Краснодарского края. Анализируя эту ситуацию, пришел к выводу, что это не лично Путин принял такое решение (это было бы смешно). Решение было принято на уровне замначальника Краснодарского ФСБ. Велась разработка через интернет украинских граждан. Выследили этого парня, и кто-то решил выслужиться. Итог: головная боль для Беларуси и для России. РФ показала, что это страна, которая не уважает законов ни Беларуси, ни Украины, а также трагедия конкретно для семьи этого мальчика и для него самого", – пояснил народный депутат.

Возвращаясь к ситуации Скрипалями, Геращенко добавил, что спецслужбы РФ не всегда управляемы, и расправа над экс-шпионом РФ могла быть "результатом внутренней конкуренции в российских спецслужбах с целью выслужиться со стороны кого-то из руководителей".

"А теперь за все "отдуваться" придется Путину, потому что это он развел такой бардак у себя в с стране", – сказал нардеп.

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются главными подозреваемыми по делу об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Напомним, что еще буквально пару дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что у России нет информации о личностях мужчин, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей.

Подробнее о действиях и угрозах спецслужб РФ за пределами России читайте в материале на сайте "Сегодня" "Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира".