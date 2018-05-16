Отравление Скрипаля: эксперт объяснил, чем старый разведчик был опасен для России

Сегодня, 15:20

Экс-сотрудник ГРУ имел информацию о методах вербовки, внедрения и коммуникации спецслужб РФ

Сергей Скрипаль. Фото: s-narodom
Сергей Скрипаль. Фото: s-narodom

Попытка отравления экс-сотрудника ГРУ, полковника Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, была предпринята российскими спецслужбами для того, чтобы исключить утечку важной информации.

Об этом известный волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай пишет в своем Facebook.

"Меня несколько раз спрашивали на разных программах, зачем было России убивать Скрипаля? Чем старый разведчик мог быть опасен, ведь его вскрыли, доступа к данным он не имел", – пишет волонтер.

"Я объяснял это несколько раз, но вот вышло подтверждение моего предположения в New York Times. Я понял это сразу, когда прочитал, что Скрипаль преподает", – заметил ветеран АТО.

"Он занимался обучением иностранных разведок методам работы российских коллег. Мало того, имел информацию о методах российской вербовки, внедрения, средств коммуникации. И он просто рассказывал об этом бритам", – считает Гай.

"Кстати, а вы заметили, что на военных учениях мы часто, в сценариях, играем роль противника. Это уже не первый раз. Все потому, что наше штатное расписание, вооружение, тактика и система управления очень похожи на российские. Поэтому США и союзникам НАТО очень удобно отрабатывать на нас всевозможные ситуации, с которыми они могут столкнуться с РФ", – резюмировал волонтер.

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Напомним, ранее сообщалось, что Скрипаль сотрудничал со спецслужбами Чехии и Эстонии. Данные, которые он передавал европейским разведчикам, были устаревшими, так как он ушел из ГРУ в 1999 году.

Также напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Россия, отравление, британия, Скрипаль, Мирослав Гай

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