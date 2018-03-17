Отравление Скрипаля: Россия открестились от "Новичка" и обвинила Британию

Захарова поведала, что в России "никогда не было" исследований химоружия с таким названием

Официальный спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не проводила исследований химического оружия под кодовым названием "Новичок", которым в Британии был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

Об этом она заявила на брифинге, созванном по поводу ответа Кремля на санкции Лондона.

"Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", — поведала Захарова.

Также спикер заверила, что "это слово было разработано как название и было использовано химическим элементом и материалом именно отравляющего действия на Западе".

Отдельно представитель МИД РФ рассказала, что "Скрипаль, являясь британским шпионом, был передан Лондону в "целости и сохранности", Британия несет ответственность за его жизнь".

Кроме того, Захарова добавила, что, по мнению российских дипломатов, британский премьер-министр Тереза Мэй, которая раскрыла название вещества, специально использовала слово "Новичок", чтобы это вызвало ассоциации с Россией.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании в 2010 году, был найден в городе Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии вместе со своей дочерью.

Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона. При этом в Кремле все обвинения отрицают.

Также мы писали о том, что создатель "Новичка" Вил Мирзаянов рассказал, что отравление ядом можно определить по суженным зрачкам и ухудшению зрения, и заверил – Скрипаля и его дочь еще можно спасти от смерти.