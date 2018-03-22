Отравление Ющенко и борьба с чеченцами: Закаев рассказал о тайном оружии России

Еще 15 лет назад было известно, что руководство России восстановило работу лабораторию по производству боевых отравляющих веществ, которые были использованы для борьбы с чеченскими повстанцами и украинскими политическими лидерами. Об этом лидер Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"В 2003-м году у меня была встреча с представителем из России, который специально приехал в Лондон, чтобы предупредить меня. Он не представился, но это был очень информированный человек, потому, что знал о чем идет речь. Он приводил конкретные данные, в каком году лаборатория была закрыта по указу Ельцина и где она расположена. Она находится в Санкт-Петербурге, после прихода к власти Путина по указу президента химическая лаборатория по изготовлению ядов восстановила свою работу. И было решено использовать эти яды на бойцах чеченского сопротивления, которые продолжали бороться в горах", – рассказывает чеченский эмигрант.

По словам Закаева, этот человек вышел на него, чтобы предупредить и позже его слова подтвердились.

"В 2002-м году был отравлен Хаттаб, наш доброволец с Ближнего Востока в Чечне (речь идет об одном из полевых командиров вооружённых формирований самопровозглашённой Чеченской республики Ичкерия Амир ибн аль Хаттабе. – Ред.). Он получил письмо, а после того, как он прочитал, ему стало плохо и через несколько дней он умер", – напомнил лидер Чеченской республики Ичкерия в изгнании.

"Произошла утечка, мол, Россия провела спецоперацию по ликвидации, как они любят говорить, международного террориста. И когда [тогдашнему директору ФСБ Николаю] Патрушеву задали вопрос, что это было и как удалось ликвидировать Хаттаба, он сказал "это наше ноу-хау". И потом это "ноу-хау" уже начало появляться не только в Чечне, но и в России", – рассказывает Закаев.

"Вы помните об убийстве депутата Щекочихина (депутат и журналист Юрий Щекочихин, который умер в 2003 году после скоротечной болезни, вызванной, по мнению врачей, тяжелой интоксикацией – Ред.), который расследовал убийство на Дубровке, вы помните отравление бывшего президента Украины Ющенко (кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко согласно утверждению ряда своих политических сторонников стал жертвой намеренной "попытки уничтожения" во время ужина 5 сентября 2004 года. – Ред.), это все – звенья одной цепи. В конечном итоге сегодня это проявилось в Великобритании, и специалисты уже сделали выводы, что это химоружие", – подытожил он.

Напомним, ранее Закаев рассказал, что отравители Скрипаля действовали "по законам России".

Полностью интерью Закаева читайте на сайте "Сегодня": "Где работают военные химлаборатории Путина: интервью Ахмеда Закаева о секретном оружии Кремля".