Отрезанная голова, отрубленные руки: в сеть попало видео зверств ЧВК "Вагнер" в Сирии

Жертву забили кувалдой до смерти, расчленили, а потом сожгли

Скриншот: novayagazeta.ru

Участие российской частной военной компании "Вагнер" в боевых действиях на стороне сирийского диктатора Башара Асада продолжает обрастать новыми ужасающими подробностями.

В сеть попало видео зверств наемников ЧВК "Вагнер", замучивших мужчину, которого они называли "боевиком" ИГИЛ. Жертву кувалдой забили до смерти, ножом отпилили голову, саперной лопаткой отрубили руки, а затем сожгли тело.

Разговаривающие на русском языке без акцента участники ужасного видео шутят о шашлыке и жареных ребрышках.

Убитым оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, дезертировавший из армии Асада, а его мучителями – российские наемники с позывными "Памир" и "Волк", пишет "Новая газета".

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Журналисты нашли одного из садистов с видео. Они выяснили, что человек в арафатке похож на Станислава Д. (фамилию не публикуют по соображениям безопасности семьи наемника), который служил рядовым во взводе патрульно-постовой службы полиции на Ставрополье РФ, а потом подался в "группу Вагнера" и состоял на должности стрелка-разведчика.

У него обнаружены несколько страничек в сети:

Редакция предупреждает, что ролик содержит сцены жестокого насилия и не рекомендуется к просмотру лицам до 21 года

Примечательно, что интересы ЧВК "Вагнер" не ограничиваются одной только Сирией.

Напомним, сотни российских наемников и десятки снайперов Вагнера воюют в Ливии на стороне лидера ополчения Халифа Хафтара.

Кроме того, американцы засекли наемников ЧВК "Вагнер" в Центральной Африке .

По некоторым данным, вагнеровцы также действовали в Южной Америке, где охраняли номинального президента Венесуэлы Николаса Мадуро .

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