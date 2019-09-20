Отряд шамана из Якутии продолжил свой путь в Кремль для "изгнания Путина"

Фото российских СМИ

Спутники шамана Габышева, шедшего в Москву изгонять Путина из Кремля, решили продолжить намеченный им маршрут. 19 сентября они перебрались с территории Бурятии, где был похищен Габышев, в Иркутскую области и завтра продолжат путь шамана, рассказал один из членов отряда Виктор Егоров, передает Сибирь.Реалии.

Отряд Габышева не распался, его спутники утром проехали около 20 километров, чтобы покинуть Бурятию. Сейчас они разбили лагерь на территории Иркутской области, завтра они продолжат свой путь в направлении Байкальска.

"Те гражданские активисты из Улан-Удэ и Иркутска, которые нас поддерживают, сегодня приезжали на границу двух регионов. Прошла встреча, те и другие высказали мнение, что мы должны продолжать движение. Мы с ними согласны, – рассказал Егоров.– Мы совершенно точно знаем, что Александр Габышев был бы рад, если бы мы продолжили движение несмотря ни на что".

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Он отметил, что с ними не будет не только самого Габышева, но и его знаменитой тележки – её тоже забрали во время похищения шамана.

"Но знамёна у нас остались, необходимые символы у нас остались, и мы будем идти с образом Александра Габышева на наших знамёнах", – заключил Егоров.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 сентября в Бурятии похитили якутского шамана Александра Габышева. По данным СМИ, ночью к лагерю у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где проходила ночевка, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения, в руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь приехали около сорока человек. Они также перекрыли дорогу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавали вопросы, положили лицом на землю. Нескольких активистов также задержали.

Российские правоохранители утверждают, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. Однако не уточняется, в чем именно его подозревают. Шамана собираются доставить из Улан-Удэ в Якутск для следственных действий.

Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

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