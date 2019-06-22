Ответ Путина на протесты в Грузии: соцсети высмеяли хозяина Кремля

Реакция президента РФ на события в Тбилиси позабавила пользователей

Протестующие в Тбилиси выразили свое отношение к Путину. Фото: AFP

Решение президента России Владимира Путина ввести экономические санкции против Грузии на фоне протестов в Тбилиси вызвали шквал саркастических комментариев в социальных сетях.

Многие пользователи-россияне высмеяли хозяина Кремля из-за запрета на полеты в Грузию и "рекомендаций" туристическим операторам не продавать турпутевки в эту страну.

Так, российский оппозиционер Алексей Навальный в своем Twitter поинтересовался, "почему Путин наказывает русских за грузинские протесты?"

"А также мне нравится вот это "Путин поручил вывезти всех наших туристов". Вот купили люди путевки. Пили вино, ели шашлык. А сейчас им: так срочно улетайте, больше самолетов не будет. Ну как можно так по скотски поступать-то?" — возмутился российский политик.

Его мнение поддержали многие комментаторы этого твита, а также другие пользователи социальных сетей.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

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