Путина подставили, его рейтинг падает и придется отдать власть – эксперт

На сегодняшний день российская оппозиция из-за слабости не может законным путем отстранить президента России Владимира Путина от власти и привести в Кремль либеральные политсилы с их лидерами.

Об этом в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал социолог и публицист Игорь Эйдман.

"Сейчас оппозиция не в состоянии отстранить Путина от власти, она недостаточно сильна. Однако те общественные процессы, которые идут в РФ, со временем такой шанс, надеюсь, дадут. Потому что Путин теряет все-таки популярность, и это видно по данным всех исследований и по результатам последних выборов. Этот процесс рано или поздно может привести к его серьезному политическому кризису, который завершится тем, что Путину, возможно, придется уйти от власти. Когда это произойдет, оценить трудно. Это, конечно, задача не завтрашнего, а послезавтрашнего дня", – заявил социолог.

По его словам, ранее по имиджу Путина сильно ударило проведение российскими властями пенсионной реформы в РФ. За последнюю же неделю репутация главы Кремля пострадала из-за продолжения скандала вокруг дела с отравлением Скрипалей после обнародования видео со свидетельствами подозреваемых фигурантов.

"Это – очередная "подстава" со стороны путинских силовиков, которые продемонстрировали свою профессиональную непригодность и свою анекдотичность. Это тоже подрывает статус Путина в обществе. Снижается его рейтинг, снижается статус. Это демонстрирует, что его спецслужбы и власть неэффективна и смешна. А смех, как известно, убивает страх. Если же страх (пиетет и благоговение) в обществе пропадает по отношению к власти, то и власть эта тоже через некоторое время теряет, собственно, свою силу", – пояснил Эйдман.

Ранее Эйдман отмечал, что на сегодняшний день российским силовикам и военным нет никакого смысла устранять президента РФ Владимира Путина от власти по нескольким основным причинам.

Также мы писали, что на прошедшем в Киеве саммите экс-посол США в РФ Майкл Макфол спрогнозировал, что в России Путина от власти могут устранить после заговора, в результате чего может начаться борьба элит и приход к руководству страны представителей силового блока.