Крушение Су-25 в России: появилось фото с места аварии

Появилось разъяснение, что происходит в самолете во время внештатной ситуации и как должны были действовать пилоты

Штурмовик Су-25УБ. Фото: Telegram-канал Fighterbomber

В России рухнул очередной военный самолет. В Ставропольском крае потерпел крушение Су-25УБ. В Telegram-канале Fighterbomber опубликовано фото с места падения штурмовика.

Отмечается, что 3 сентября самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Fighterbomber объясняет, что Су-25УБ – это двухместная модификация самолета, предназначенная для обучения летного состава.

"Если в полете произошел какой-то отказ, который не позволяет дальше продолжать полет (например, отказ обоих двигателей или отказ управления), летчики немедленно докладывают об отказе на командный пункт и действуют в зависимости от обстоятельств согласно руководящим документам. Борьба за самолет продолжается до высоты 2000 метров. После чего экипаж обязан катапультироваться. Но есть ряд упражнений, которые выполняются на высоте гораздо меньшей, чем 2000 метров. Тогда члены экипажа оценивают ситуацию по факту, и решение о катапультировании принимается любым членом экипажа, первым оценившим критическую ситуацию. Счет идет на доли секунды. Летчик по возможности занимает специальное положение в кресле для катапультирования и дергает ручки. Этим он катапультирует и себя, и другого члена экипажа, даже если тот не дергал ручки. В зависимости от вертикальной скорости снижения и крена самолета системе катапультирования нужна определенная высота на срабатывание. Она колеблется от нуля до примерно пятисот метров", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что потом срабатывает аварийная радиостанция, сигнал которой тут же слышат на командном пункте, где немедленно поднимают экипажи и направляют их в район пропадания отметки самолета на локаторе.

"Экипаж после приземления старается найти друг друга и выдвигается в сторону падения самолета. Конечно, при наличии связи первым делом экипаж звонит по сотовому телефону командиру и докладывает о случившемся", – объяснил Fighterbomber и добавил, что поиски пилотов продолжаются.

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Как сообщали новости "Сегодня", после падения самолета во время тренировочного полета обнаружили двух членов экипажа штурмовика Су-25УБ. Появились новые подробности крушения.

Напомним, в январе во время посадки на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Пилот пытался посадить самолет на заснеженной местности, но из этого ничего не получилось, бомбардировщик после касания с землей начало разрывать на части, и он взорвался.

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