"Палкой сверху – бей!" В России спецназ показал детям в школе, как нужно бить людей

В России в школе выступил спецназ. Показывали, как разгонять митинги

Фото: скриншот

В российском городе Златоуст спецназ Федеральной службы исполнения наказаний провел показательное выступление для учеников средней школы.

Соответствующий сюжет показал местный телеканал.

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Депутат законодательного собрания региона Ольга Мухометьярова уточнила, что это была церемония посвящения детей в кадеты. А полицейских пригласили, чтобы те продемонстрировали школьникам несколько приемов сдерживания толпы. Как ФСИН связан с кадетами, непонятно.

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На видео слышно, как офицер командует: "Палкой сверху – бей! Палкой снизу – бей!" Спецназовцы дружно замахиваются и показывают, как они бьют людей. Дети стоят и недоуменно смотрят.

Видео: "Злат-ТВ"

Интересно, что, по словам депутата, родители узнали об этом странном мероприятии уже после репортажа на ТВ, на линейку их не пригласили.

Пользователи соцсетей язвительно комментируют эту новость. "Смотрите, дети, когда-нибудь и вас так будут бить", – написал Nikita Prekrasny.

Напомним, накануне в Татарстане российские силовики провели учения по разгону митингов. "Участников акции" изображали девятиклассники из местной школы.

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