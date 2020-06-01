Парад во время пандемии и "обнуление" президентских сроков: куда спешит Путин

Несмотря на то что эпидситуация в России далека от идеала, Кремль возобновил подготовку к параду и плебисциту относительно изменений в Конституцию

В России эпидемическая ситуация в связи с коронавирусом остается одной из наиболее сложных в мире. Страна-агрессор входит в тройку лидеров по числу заболевших за весь период пандемии и остается в тройке лидирующих стран по числу новых обнаруженных случаев заболевания. Динамика (по крайней мере, официальная информация) в последнее время демонстрирует тенденцию к падению числа новых заболевших. Тем не менее обстановка еще очень далека от благополучной.

При всем этом уже 24 июня Кремль готовится провести в Москве отмененный в связи с пандемией военный парад Победы. И, по информации российских СМИ, не исключено, что в этот же день в России состоится т. н. общероссийское голосование за поправки к Конституции – те самые, которые "обнуляют" президентские сроки Владимира Путина.

Почему Кремль так спешит с парадом и, главное, с голосованием по Конституции, что готов подвергать риску жизни граждан, какие неожиданности могут подстерегать российские власти на пути к "народной легализации" пожизненного правления Путина – разбирался сайт "Сегодня".

Парад любой ценой

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Напомним, что изначально парад Победы должен был пройти в Москве 9 мая в рамках празднования 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне (в России это День победы в Великой Отечественной войне). Кремль очень серьезно и давно готовился к тому, чтобы отметить дату широко и с размахом.

"На победе и связанных с ней интерпретациях – участии СССР, роли России в победе – построена вся нынешняя российская идеология. Нет другого события или идеи, которые настолько объединяли бы людей. Это немного искусственный конструкт. Но без него распадается вся идеологическая конструкция. Поэтому эта тема так важна для российской власти. И поэтому парад будет в любом случае. Если ситуация с коронавирусом будет сложной, его снова перенесут. Но он в этом году непременно пройдет, чего бы это ни стоило", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Георгий Чижов.

Проведение парада важно для Кремля не только для упрочения внутрироссийских "скреп". С самого начала Москва рассматривала это мероприятие как повод, по крайней мере, для попытки "прорвать" международную изоляцию. На парад 9 мая Владимир Путин пригласил лидеров ведущих мировых держав, начиная от президента США Дональда Трампа и заканчивая лидером Китая Си Цзиньпинем. Приглашены были и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер Великобритании Борис Джонсон, и лидеры стран – участников СНГ и многих менее влиятельных государств. (Президент Украины Владимир Зеленский, к слову, в числе приглашенных не значился.) Конечно, вряд ли все приглашенные главы государств приехали бы в Москву, но даже визит лидеров нескольких ведущих держав позволил бы Кремлю широко раструбить "о завершении эпохи недопонимания". На что, собственно, и делалась ставка.

"Путин привык приглашать на парад Победы мировых лидеров. Но с 2014 года к нему приезжать перестали. И вот в 75-ю годовщину победы в Кремле хотели переломить ситуацию. Дата круглая, отказаться от приглашения вроде неприлично. И это было очень важно для Путина, это дало бы повод показать, что вот Россия выходит из изоляции", – отмечает Георгий Чижов.

Эпидемия разрушила все планы. Кремль, кстати, до последнего надеялся, что отмены парада удастся избежать. Когда в стране уже вовсю бушевала эпидемия, участники будущего парада провели генеральную репетицию. После которой, по сообщениям некоторых российских СМИ, часть участников направилась прямиком в госпитали – лечиться от коронавируса.

Но полностью отступаться от идеи Москва не собиралась. По информации российских СМИ, на парад 24 июня разосланы повторные приглашения тем же лидерам государств. Некоторые, как, например, президент Молдавии Игорь Додон, Сербии – Александр Вучич, Киргизии – Сооронбай Жээнбеков, приняли приглашение. Также в Москву приедет глава непризнанной Абхазии Аслан Бжания. Другие лидеры пока молчат.

"Я не уверен, что мировые лидеры приедут на парад в Москву в июне. По крайней мере, в таком количестве, как могли бы приехать в мае. Тем более и повод отказаться – продолжающаяся пандемия – есть. Поэтому Кремль не достигнет такого эффекта, как ожидал. Но в любом случае, я думаю, попытается", – говорит Георгий Чижов.

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Аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский более категоричен.

"Если парад 9 мая еще можно было как-то ассоциировать с победой антигитлеровской коалиции над Третьим рейхом, то парад 24 июня – это совершенно другая история. Эта история тесно связана конкретно со Сталиным, который в этот день принимал парад, и никак не связана с антигитлеровской коалицией и с Днем победы над нацизмом. Потому, думаю, мировые лидеры, у которых адекватные советники или которые просто помнят и знают историю, не приедут в Москву. Им трудно будет объяснить эту поездку своим избирателям", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Петр Бурковский.

Зачем Путин торопится с плебисцитом

Желание Путина любой ценой провести парад еще как-то объяснимо: Кремлю действительно крайне необходимо прорвать политическую и санкционную блокаду, избавиться от клейма международного изгоя. Но вот что касается не менее упорного стремления любой ценой и как можно скорее провести "общероссийское голосование" за поправки к Конституции, то тут объяснить настойчивость Кремля затрудняются даже эксперты.

Напомним, что изначально плебисцит был запланирован на 22 апреля и был отменен российскими властями в последний момент. Сегодня, по информации СМИ, Центризбирком РФ возобновил подготовку к голосованию. Точная дата мероприятия еще официально не озвучивалась. Но, по некоторым данным, оно может пройти в период с 24 июня по 9 июля. Не исключено, Кремль символично запланировал проведение победного плебисцита в один день с парадом Победы.

Самое удивительное во всем то, что, по сути, никакого – ни решающего, ни значимого – влияния на процесс внесения в Конституцию РФ изменений голосование де-юре оказать не может.

"В соответствии с российским законодательством, изменения уже приняты – вполне по процедуре, их можно уже было бы подписывать, и они уже вступили бы в силу. Но почему-то российскому президенту крайне важно хотя бы формально получить одобрение этого плана со стороны народа. Почему – большой вопрос", – говорит Георгий Чижов.

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По его словам, очевидно, за изменениями в Конституцию стоят какие-то скрытые, глубинные планы Кремля, требующие полной – включая консультативный плебисцит – легализации.

"Совершенно очевидно, что за этими изменениями Конституции стоят какие-то очень хитрые расчеты российских властей, которые пока что нам не видны. Что-то там затевается. Скорее всего, это не банальное продление сроков Путина. Под видимой частью айсберга скрывается желание поменять устройство власти в принципе. Причем прямо из статей Конституции это пока не следует. И, видимо, эти изменения плотно связаны с дальнейшей ролью Владимира Владимировича Путина в российской политике. Кстати, я не исключаю, что история с обнулением сроков Путина – либо отвлекающий маневр, либо резервный вариант. На самом деле задумки более сложные и глубокие. Возможно, он оставит пост президента до завершения нынешнего срока. И вполне возможно, будет руководить Россией в другом качестве при другой конфигурации власти", – говорит Георгий Чижов.

Почему Кремль так спешит с конституционной реформой, для экспертов также загадка.

"Есть мнение, что спешка с плебисцитом потому, что к осени настроения народа изменятся. Я думаю, что теоретически, конечно, это возможно – как и в других странах, в России пандемия, и ее последствия, в том числе для экономики, отразятся на настроениях граждан. Но не думаю, что в данном случае для Кремля это критично. Что настроения изменятся так, что осенью люди придут и вот прямо все проголосуют против. Поэтому спешка труднообъяснима. Разве что хотят досрочно распустить Госдуму и провести выборы осенью. Либо есть какие-то обстоятельства, не известные нам, но известные Кремлю, которые заставляют Путина форсировать события, невзирая ни на что", – говорит Георгий Чижов.

В свою очередь Петр Бурковский обращает внимание на то, что чрезвычайные происшествия никогда не останавливали Кремль в реализации его планов.

"Более того, как раз чрезвычайными ситуациями Кремль всегда пользовался для того, что эти планы реализовать. Для примера вспомним Беслан. Именно этой трагедией Кремль воспользовался как поводом для того, чтобы окончательно ликвидировать демократию в регионах, отменить выборность губернаторов. Кризис для Кремля – это способ мобилизации населения и прекрасный повод закручивать гайки", – говорит эксперт.

По его словам, вряд ли в Кремле опасаются, что экономическая ситуация и неспособность эффективно ответить на вызовы, связанные с пандемией, могут каким-то образом существенно повлиять на результаты плебисцита.

"В России, впрочем, как и в некоторых других странах, конечно, недооценили коронавирус. Ничего не было готово для того, чтобы эффективно противостоять пандемии, и власти оставалось лишь демонстрировать свою беспомощность. А Путин не привык показывать беспомощность. И здесь оставалось два варианта: или врать, или дистанцироваться от всего происходящего вокруг эпидемии, чтобы не брать на себя негатив. Путин выбрал второе. Тем не менее народ в России наверняка заметил, что их лидер, по сути, сбежал от проблем. Но думаю, это на результатах голосования скажется мало. Такие проблемы Кремль как раз решать умеет. Думаю, они уже рассылают в регионы инструкции, как фальсифицировать голосование, какие технологии применять", – отмечает Петр Бурковский.

Пока Кремль готовит празднование победы, произошедшей 75 лет назад, российские медики, ежедневно борющиеся с коронавирусом сегодня, остаются без обещанных Путиным доплат:

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