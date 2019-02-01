Парень устроил стрельбу в московском метро: видео

Мужчина угрожал расстрелять инспектора службы безопасности московского метрополитена

Парень устроил стрельбу в московском метро: видео 2019-02-01T04:24:00+02:00 Россия Мужчина угрожал расстрелять инспектора службы безопасности московского метрополитена

У входа станции "Домодедовская" в Москве молодой человек, пытавшийся прорваться в метро с пистолетом, совершил несколько выстрелов в воздух, а затем угрожал сотруднику безопасности подземки. Об этом рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Полицейские столичного метро задержали 25-летнего жителя столицы по подозрению в хулиганстве в вестибюле станции метро "Домодедовская", – сообщил Мышляев. – Мужчина, по всем признакам находящийся в состоянии опьянения, при входе в вестибюль станции метро совершил несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на пистолет. Затем он прошел через турникеты и направился к инспектору службы безопасности московского метрополитена, угрожая выстрелить в него".

Правоохранителям удалось оперативно задержать нарушителя.

"Изъятый у мужчины пистолет, согласно проведенному исследованию, является стандартным пневматическим пистолетом калибра 4,5 мм", – добавил собеседник.

Отделом дознания УВД на Московском метрополитене были возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ "Хулиганство" и ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Год назад в Москве пьяный пассажир метрополитена на станции "Лихоборы" центральной кольцевой ветки устроил стрельбу по охранникам.

Ранее мы писали, что в мае прошлого года в Киеве возле станции метро "Гидропарк" произошла стрельба. Пострадали два человека.

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