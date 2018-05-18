Парламент Чечни предложил Госдуме увеличить срок полномочий Путина

Сегодня, 13:37

Рамзан Кадыров заявил, что стоит поразмыслить над продлением полномочий главы РФ больше, чем на два срока

Владимир Путин, фото AFP
Владимир Путин, фото AFP

Парламент Чечни внес в Госдуму России поправки к Конституции о продлении полномочий президента России до трех сроков подряд. Законопроект размещен в базе данных Думы.

Необходимость внесения поправок чеченские депутаты объяснили "достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения".

Как отмечается, данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу самим определить будущее России.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что стоит поразмыслить над продлением полномочий главы РФ больше, чем на два срока. Спрашивать мнение по этому поводу у самого главы государства он считает необязательным.

"Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы", – сказал он.

"Поэтому я считаю, что мы можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя. Почему Китай может, Германия может (в Китае недавно решили не ограничивать полномочия председателя КНР двумя сроками; в Германии Ангела Меркель в четвертый раз занимает пост канцлера), а мы нет?", – сказал он.

Напомним. 14 мая 2018 год Путин в очередной раз вступил в должность президента России. Это его четвертая каденция на этом посту.
Россия, Путин, Чечня, кадыров
Источник:

Meduza

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Ангела Меркель. Фото: AFP

Меркель обсудит с Путиным "Северный поток - 2" - Песков

Сегодня, 13:36

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что переговоры в Сочи - это возможность "сверить часы" по промблемным международным вопросам

Донбасс

Владимир Путин. Фото: AFP

Геращенко пояснила, для чего Путину понадобились новые жертвы на Донбассе

Сегодня, 10:12

Это уже вторая ночь подряд, когда фиксируется и использования тяжелого оружия, и активизация насилия, отметила нардеп
Загрузка...

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Жданов: Появились новые рычаги давления на Путина – миссия ООН на Донбассе стала реальней

Сегодня, 05:34

По украинскому вопросу вырисовывается новый формат союзников Украины, отметил эксперт

Россия

Фото: кадр из видео

Жизнь в столетних бараках: как выживают в глубинке России

Сегодня, 04:29

Российские власти не торопятся расселять людей из ветхих сооружений, в которые опасно даже заходить

Россия

фото AFP

Путин встретился с Асадом в Сочи

Сегодня, 03:42

В то же время Асад поздравил Путина с началом нового президентского срока

Россия

Фото: instagram.com/cat_the_most/

Главной звездой Крымского моста стал кот - Washington Post

Вчера, 17:47

Рыжий кот похвастался подписчикам, что пересек мост за день до Путина

Евросоюз

Ангела Меркель. Фото: AFP

Накануне встречи с Путиным Меркель назвала главные условия для отмены санкций

Вчера, 16:46

На переговорах с президентом РФ канцлер Германии планирует обсудить Иран, Сирию и Украину

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Как свергнуть Путина и вернуть Крым Украине: в России назвали единственный способ

Вчера, 04:30

Слава Рабинович уверен, что существует один действенный инструмент, чтобы прижать путинский режим
Загрузка...