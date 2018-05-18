Парламент Чечни предложил Госдуме увеличить срок полномочий Путина

Рамзан Кадыров заявил, что стоит поразмыслить над продлением полномочий главы РФ больше, чем на два срока

Парламент Чечни внес в Госдуму России поправки к Конституции о продлении полномочий президента России до трех сроков подряд. Законопроект размещен в базе данных Думы.

Необходимость внесения поправок чеченские депутаты объяснили "достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения".

Как отмечается, данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу самим определить будущее России.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что стоит поразмыслить над продлением полномочий главы РФ больше, чем на два срока. Спрашивать мнение по этому поводу у самого главы государства он считает необязательным.

"Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы", – сказал он.

"Поэтому я считаю, что мы можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя. Почему Китай может, Германия может (в Китае недавно решили не ограничивать полномочия председателя КНР двумя сроками; в Германии Ангела Меркель в четвертый раз занимает пост канцлера), а мы нет?", – сказал он.

Напомним. 14 мая 2018 год Путин в очередной раз вступил в должность президента России. Это его четвертая каденция на этом посту.