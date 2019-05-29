ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова
Комитет пришел к выводу, что "не все соответствующие аспекты дела были рассмотрены и полная правда не была раскрыта"
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека во вторник призвал российские власти возобновить расследование убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Комитет, одобрив доклад литовца Эмануэлиса Зингериса на встрече в Париже, пришел к выводу, что "не все соответствующие аспекты дела были рассмотрены и полная правда не была раскрыта".
В частности, в докладе утверждается, что российское следствие было неспособным идентифицировать и найти возможные видеодоказательства, в том числе от ФСБ, которая отвечает за безопасность Кремля.
Также российские следователи не смогли допросить возможных свидетелей, в том числе тех, которые были на мосту во время стрельбы, а также водителей авто, которые проезжали возле места убийства. В судебно-медицинской экспертизе пуль и гильз, а также ранений на теле Немцова были выявлены нарушения и несоответствия, утверждается в докладе.
Также в ПАСЕ подчеркнули "существенные несоответствия и противоречия" в показаниях основных свидетелей.
В докладе также сказано, что двое из причастных к убийству мужчин, стрелок Заур Дадаев и водитель чеченской армии Руслан Мухудинов, были "тесно связаны с высшим военным руководством и политической властью в Чечне".
Принятый комитетом доклад обсудят на пленарном заседании Ассамблеи 27 июня в Страсбурге.
Ранее мы писали, что сквер у посольства РФ в Киеве получил имя Немцова.
Также напомним, что по словам адвоката дочери Немцова Ольги Михайловой, российские следователи ничего не делают для розыска организаторов и заказчиков убийства российского оппозиционера.
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