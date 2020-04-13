Патриарх Кирилл назвал главное предназначение коронавируса

Скорби, по его словам, даются для того, чтобы они стали уроками жизни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 Божественным промыслом, задача которого – разрушить идеалы потребительского общества. Об этом он заявил после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья.

По мнению патриарха, нынешняя пандемия призвана заставить людей задуматься о том, что не хлебом единым жив человек, задуматься о смысле своей жизни и о слабости своей, "потому что трагическое завышение человеческих возможностей, подкрепляемое несомненными достижениями в науке и технике, многих лишили критического взгляда на самих себя".

Патриарх Кирилл отметил, что возвышенные идеалы ушли у людей на второй план, на периферию жизни. Однако скорби, по его словам, даются для того, чтобы они стали уроками жизни.

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"И вот если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы, несомненно, победим и саму скорбь", - считает он.

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