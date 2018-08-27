"Патриот страны и сенатор зло": в России отреагировали на смерть Маккейна

Российские власти сдержанно отреагировали на смерть американского сенатора, а кремлевские пропагандисты не скрывали своей радости

В ночь с 25 на 26 августа в США на 81 году жизни после продолжительной борьбы с раком скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Международная общественность высказала соболезнования в связи со смертью известного американского политика. В России, которую часто критиковал Маккейн, реакция властей была довольно сдержанной.

Так глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев у себя в Facebook был ярким политиком, одним из тех, кто мог изменить мир к лучшему.

"Он был очень ярким сенатором, потому что он был в высшей степени идеологизированным политиком. Идеологизированным, но не идейным… Единственной его идеологией на самом деле было "защищай своих и бей чужих". Где единственным мерилом были лояльность Америке и американские же интересы, а не соответствие критериям мира, добра и справедливости", - написал Косачев.

По мнению российского сенатора, Маккейн остался зеркалом эпохи холодной войны.

"Таким мы его и запомним", – заключил он.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Джон Маккейн не был союзником России, но всегда оставался мужественным человеком и патриотом своей страны.

"Он был нашим ярым оппонентом. Маккейн – один из ярких представителей американских ястребов. Линия по оголтелому противостоянию Москве была достаточно большой частью его деятельности в Конгрессе и в вашингтонском политикуме", – сказал Слуцкий.

Вместе с тем глава комитета отметил, что "нельзя не сказать, что это был мужественный и принципиальный человек, патриот своей страны, на долю которого выпало немало испытаний при жизни". Слуцкий выразил соболезнования родным и близким сенатора и всему американскому народу.

В отличие от депутатов пропагандисты Кремля были не столь сдержаны в комментариях и фактически не скрывали своей радости от смерти американского политика.

"Маккейн умер. Пустячок, а приятно", – написал у себя в Facebook российский пропагандиста Максим Кононенко.

"Не могу любить врагов. Даже сочувствовать не могу. Могу только усилием воли запретить себе злорадствовать", – написала в Facebook шеф-редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

"Сенатор Зло. Именно из-за таких как Маккейн, у Америки так много врагов", – пишет еще одни пропагандист Сергей Марков.

Ранее мы писали о том, как в Украине восприняли смерть Маккейна: "Пример силы и мужества".