Перелом и сотрясение: полиция избила россиянку за плакат "Лутин Пох"

В России, где на прошлой неделе прошли протесты против узурпации власти президентом Владимиро Путиным, сотрудники полиции задержали и избили активистку Веру Олейникову, которая вышла в центре Москвы с плакатом "Лутин Пох".

В своем Telegram-канале "цвеТЫ для володи" она сообщила, что ее арестовали во время акции у здания ФСБ на Лубянке 14 марта и доставили в отделение МВД.

После задержания ее отпустили без протокола, и после этого 19-летняя москвичка обратилась в больницу, чтобы зафиксировать побои. На МРТ у нее диагностировали черепно‑мозговую травму и перелом стенки лобной пазухи, что подтверждается опубликованной ею выпиской из больницы.

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"Они мне сразу же заломили руки, надели наручники, начали изымать вещи, снимать шнурки. У меня все руки в крови были, потому что они мне их разодрали, пытались меня придушить, угрожали, что в унитаз будут мою голову засовывать. Они меня ударили по голове, когда пытались надеть на меня наручники и досмотреть", – рассказал она в интервью "Радио Свобода".

Вера Олейникова. Фото: Telegram-канал "цвеТЫ для Володи" В тренде Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото

Избитая правоохранителями девушка призналась, что имена ее обидчиков ей остались неизвестны.

Напомним, что российский парламент проголосовал за законопроект о предложенных Путиным поправках к Конституции, которые, среди прочего, позволяют править ему до 2036 года. Сам президент уже подписал законопроект.

Более подробно о последствиях конституционной реформы как для самой России, так и для ее соседей читайте в статье "Еще 16 лет на Кремлевском троне: что нужно знать про "обнуление" Путина" на нашем сайте.

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