"Перемога" или "зрада": эксперт объяснил, к чему готовиться Украине после встречи Меркель и Путина

Во время встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина, которая состоялась в загородной резиденции германского правительства Мезеберг под Берлином, между Европой и РФ не могло быть никаких договоренностей. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

Политолог считает, что это была попытка европейской стороны форсировать переговорный процесс, участником которого в будущем станет и украинская сторона. По мнению эксперта, Европа могла активизировать переговоры по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбассе. И, как следствие, уже осенью может состоятся встреча в "нормандском формате" между представителями Украины, Германии, Франции и России.

"Как стало известно из "утечек", Меркель предложила миротворческую миссию численностью 30-40 тысяч человек и при участии международной администрации. На мой взгляд, без международной администрации эта миссия не имеет никакого смысла. Согласится ли на это Россия? Неизвестно, но пока у нее другая позиция. Плохо для нас это или хорошо? Да, нормально. Переговоры лучше, чем война", – считает Фесенко.

Кроме того, по мнению политолога, представители России и Германии могли обсуждать нынешнюю ситуацию на Донбассе, а именно грядущие выборы в фейковых "республиках".

"Россия по просьбе немецкой стороны может заблокировать выборы, но тогда украинская сторона должна обеспечить продолжение действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО". Вот увидим, произойдет это или нет, будут ли назначены выборы в "ДНР" и "ЛНР". Если выборы отложат, значит, Путин пошел на определенный компромисс. Но тогда и с нашей стороны будут нужны шаги", – дополняет эксперт.

Третий вопрос, который, вероятно, затронули Меркель и Путин, – это ситуация с российским газопроводом "Северный поток – 2"

"По "Nord Stream 2" в ближайшие месяцы мы увидим острую полемику, может, даже встречные действия. Мы будем, скорее всего, наблюдателями. Я говорю о санкциях США и об ответах Германии и России. Газовая тема нас может затронуть после выборов. Я сильно сомневаюсь, что "Газпром" будет договариваться с нынешним руководством "Нафтогаза" до завершения президентских выборов. После этого Россия, возможно, будет добиваться приемлемого тарифа на транзит в обмен на то, что сохранит примерно 50 миллиардов кубов прокачки газа через нашу территорию. Кроме того, РФ будет добиваться, чтобы Украина отказалась от выплат "Газпромом" нескольких миллиардов долларов. Для нас, как известно, это неприемлемо. Этот вопрос пока открыт. Но это новый вызов. Нас ожидают очень тяжелые переговоры о новом транзитном контракте. И тут придется побороться за компромисс по газовому вопросу", – рассказывает политолог.

По мнению эксперта, встречу Меркель и Путина нельзя считать "перемогою" или "зрадою". Это новый вызов для страны, шанс на переговоры.

"Никаких прямых рисков для нас нет. Но будет активизация переговорного процесса по указанным направлениям. И придется искать компромисс. Или конфликт будет продолжаться", – суммирует Фесенко.

Напомним, по мнению немецкого журналиста Бориса Райтшустера, трехчасовая встреча Меркель с Владимиром Путиным, на которой поднимался вопрос войны на Донбассе, стала предательством интересов Украины. По его мнению, канцлер Германии и хозяин Кремля не стали называть вещи своими именами.

Негативно отозвался о встрече и военно-политический эксперт Александр Коваленко. Он считает, что переговоры Меркель с "кровавым реваншистом" Путиным в уютной, дружеской обстановке, за бокальчиком вина, а не в жестком и бескомпромиссном формате, знаменует смерть европейской дипломатии.