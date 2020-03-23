Перенос референдума в РФ грозит Путину катастрофой: эксперты назвали причины

Президент РФ Владимир Путин готов провести референдум по своей "коронации" даже в условиях пандемии. Но особенно важно для него устроить голосование по изменениям в Конституцию именно 22 апреля, как планировалось, ибо перенос референдума грозит ему провалом. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", из-за чего у хозяина Кремля могут возникнуть проблемы.

Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк рассказал нам, что пока Кремль не собирается отменять референдум, несмотря на все большее распространение коронавируса. Пока 22 апреля рассматривает как основной датой для голосования.

"В том числе и потому, что одной из задач по обнулению президентских сроков Путина была задача показать, что ситуация в стране остается под полным контролем этого политика. Который не является "хромой уткой", теряющей рычаги влияния по мере приближения окончания его нынешнего президентского срока, а наоборот, остается у власти – снова "всерьез и надолго". В случае же переноса даты голосования фактор политической неопределенности (в этом случае изменения в Конституцию так и не получат окончательного одобрения на референдуме) по принципу синергии будет дополнен сильными экономическими проблемами и паническими настроениями из-за распространения коронавируса. Огромная турбулентность гарантирована – и этих "троих" кремлевский боливар точно не вынесет", – объяснил он.

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Помимо экономических и политических трудностей свое слово может сказать и коронавирус. Если эпидемия ударит по России серьезно, не исключено, что общественное мнение по отношению к политике Кремля может серьезно измениться. А потому ковать железо, то есть заканчивать с конституционной реформой, Кремлю нужно как можно быстрее. Невзирая на эпидемию.

"Я не думаю, что в течение полугода и даже года экономическая ситуация ухудшится в России настолько, что существенно повлияет на общественное мнение. И не вижу сил, которые могли бы провести в РФ эффективную кампанию против изменений в Конституцию, обнуления сроков Путина. Кроме того, уже пошла речь о том, что можно допустить дистанционное голосование, через интернет. Поскольку это не референдум, а непонятно что, то почему бы и нет? Но если проведение голосования будет уж совсем невозможно или будет выглядеть фарсом, то тогда может быть смещение сроков", – сказал в комментарии "Сегодня" политолог Георгий Чижов.

Напомним, 10 марта перед голосованием за изменения в Конституцию в Госдуме выступил сам Путин, назвав обнуление президентских сроков возможным, если это одобрит Конституционный суд РФ. В итоге поправку приняли голосами 380 депутатов, а 16 марта Конституционный суд одобрил узурпацию власти Путиным. Читайте подробней в материале, почему коронация Путина под угрозой из-за коронавируса.

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