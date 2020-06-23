"Перестал быть крутым пацаном": российский политолог указал на слабости Путина

Рейтинг Путина падает, отношения с соседями портятся. Этим объясняется спешка при подготовке голосования за поправки в Конституцию РФ.

Российский президент перестал быть в глазах народа "крутым пацаном". Его рейтинг падает, а отношения с соседями портятся. Этим объясняется спешка при подготовке голосования за поправки в Конституцию РФ. Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью сайту "Сегодня".

"Относительно срочности. У меня на этот вопрос ответ один: рейтинг падает. Падает каждый месяц. В связи с коронавирусом. В связи с экономическими проблемами. В связи с тем, что Путин выглядит плохо. В связи с тем, что он проигрывает. Все эти разговоры о "русском мире" заканчиваются ничем. Украина от "русского мира" ушла. Причем никогда за последние триста лет Украина так далеко не была от Москвы, как сейчас, при Путине. Это не просто сосед – хороший или не очень. А враждебно настроенное государство, с которым де-факто тлеет необъявленная война. Большая Украина уходит в Европу со всеми концами. Большой привет Российской Федерации! И лично Владимиру Владимировичу Путину. Беларусь. Где этот Евразийский союз, где этот "русский мир"? Экономика. Где "островок стабильности", который нам Путин обещал, где это удвоение ВВП за 10 лет, где уровень Португалии по доходу на душу населения? Где базы на Луне, которые к 20 году обещал Рогозин построить? В общем, у людей накапливается непонимание. И чем дальше, тем больше", – говорит политолог.

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По мнению Орешкина, народу нравится имидж президента-"крутого пацана", но Путин перестал быть таким в глазах избирателей. "Акела начал промахиваться", – обращает внимание Орешкин..

"Народ ведь к чему привык: Путин – вот такой крутой, кого надо нагнул, кого надо отфутболил. Под Штаты не прогибается, Саакашвили наказал. Простому народу это нравится. Вот такой крутой у нас президент. Но тут выясняется, что все не так. Лукашенко его посылает, украинцы, в общем, справляются. И в глазах народа Путин перестал быть крутым пацаном. Акела начал промахиваться, ему перестало фартить. И у людей возникает когнитивный диссонанс. Картинка мира начинает колебаться", – говорит политолог.

Напомним, реализация плана президента России Владимира Путина и внесение изменений в Конституцию РФ вступают в завершающий этап. Несмотря на сложную эпидситуацию в стране, российские власти приняли решение провести т.н. "всенародное голосование" по вопросу конституционной реформы 1 июля.

Голосованию будет предшествовать другое массовое мероприятие – парад Победы в честь 75-летия победы над фашистской Германией. Провести парад 9 мая российским властям помешала эпидемия коронавируса. И хотя сегодня сложно говорить о том, что страна победила эпидемию, парад решено проводить. Состоится он в среду, 24 июня.

Ну а пока Кремль готовит празднование победы, произошедшей 75 лет назад, российские медики, ежедневно борющиеся с коронавирусом сегодня, остаются без обещанных Путиным доплат:

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