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Епископ Русской православной церкви впервые умер от коронавируса

26 апреля, 19:00

Станислав Кожемякин

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин восемь лет возглавлял монастырь "Курская-Коренная пустыня"

В России, где ранее от коронавируса умер настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора из окружения предстоятеля Русской православной церкви Кирилла, скончался еще один высокопоставленный храмовник.

Как сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле, речь идет о 54-летнем епископе Железногорском и Льговском Вениамине, который умер в Курской областной клинической инфекционной больнице 26 апреля.

"Владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

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Виниамин – первый епископ РПЦ, ставшим жертвой COVID-19. В течение восьми лет он занимал должность наместника монастыря "Курская-Коренная пустыня".

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Напомним, что 25 апреля в России был установлен антирекорд заболеваемости COVID-19 – обнаружили 6361 нового пациента. Теперь совокупное количество инфицированных коронавирусом достигло 80 949.

Почти половина всех новых случаев обнаружена в Москве – 2 971. Всего в российской столице насчитывается 42 480 заболевших.

Ранее сообщалось, что в Москве решили бороться с коронавирусом с помощью крестных ходов.

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