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Первый россиянин наказан за матерный пост в адрес Путина

Сегодня, 21:19

Речь в деле идет о размещении в соцсети двух записей, в которых суд усмотрел неуважение к Путину

Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля.

Чудовской районный суд города Чудово Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Малых Вишер, признав его виновным по статье Административного кодекса о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти.

Решение суда было вынесено 22 апреля по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. "Судом установлено, что 31 марта 2019 года К., находясь дома в городе Малая Вишера, разместил в сети Интернет в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ. К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", – пояснили в суде.

По словам руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, это первый случай применения этого положения соответствующей статьи КоАП, которое было введено поправками в кодекс в 2019 году.

По данным СМИ, правонарушителя зовут Юрий Картыжев, а речь в деле идет о размещении в соцсети "ВКонтакте" двух записей, в которых суд усмотрел неуважение к главе государства.

Напомни, президент России Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта, он вступил в силу 29 марта.


Ранее десятки тысяч россиян вышли на митинги за свободный интернет, не обошлось без задержаний. Только в Москве, по информации ОВД-инфо, в участки полиции попали около тридцати человек.


Напомним, что в январе в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.

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Тег суд, Путин, штраф, власть, цензура, россиянин, фейк

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Источник:

Интерфакс-Украина

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