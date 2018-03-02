"Песец", "Гиви" или "Подкидыш": россияне предложили названия для новейшей ракеты Путина

Во время представления новых видов стратегического ядерного оружия, президент РФ Владимир Путин предложил россиянам придумать им названия. Голосование идет на сайте Минобороны РФ.

"Тем, кто интересуется военной техникой, хотел бы предложить, попросил бы, чтобы они предложили название этой новой технике", – сказал Путин.

В голосовании нет списка вариантов, однако пользователи могут присылать свои идеи для крылатой ракеты с ядерным двигателем, беспилотной подводной лодки (тоже с ядерной установкой) и боевого лазерного комплекса.

"В ближайшее время на сайте Минобороны России будет запущено голосование по выбору наименований новейших образцов российского вооружения, представленных Президентом РФ В.В. Путиным в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что голосование еще не открыто, некоторые россияне уже начали предлагать свои варианты. В числе участников есть и члены парламента, и чиновники.

Так, помощник президента России Владислав Сурков предложил назвать одну из новых систем вооружения в честь убитого бойца так называемой "ДНР" Михаила Толстых. "Я хочу принять участие [в конкурсе] на название систем вооружения. "Гиви", потому что есть такой герой Донбасса", – сказал Сурков.

А первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров предложил сразу два варианта. "Американская мечта" и "Песец". Второе связано с широко известным пушным зверем. Кстати, заметьте, два названия образуют словосочетание", — сказал он.

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил назвать крылатую ракету "Голубем мира".

Его коллега, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев последовал по тому же пути и придумал название "Тишина".

Нашлись и те, кто предложили назвать вооружение в честь самого Путина.

"К вопросу о названиях. А не назвать ли новую ракету просто – "Путин"? Ведь название тоже должно вызывать трепет", – предлагает пользовательVitaly Tretyakov.

"Предлагаю назвать "Володя". Новейшая ракета "Володя". И по-русски, и вежливо, и с юмором, и с намеком", – пишет кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян.

В то же время пользователи соцсетей едко и с сарказмом восприняли предложение дать название новому оружию Они предложили следующие названия: "Подкидыш", "Рука бога", "Паритет", "Пестец", "Херак", "С любовью из России", "Добро", "Воспитатель", "Прошка", "Прощайка", "Чебурашка", "Сюрприз", "Подарок", "Гагарин", "Осиновый кол", "Христофор Колумб", "Вундервафля".

Накануне Путин похвастал перед россиянами неработающей ракетой.

Также он продемонстрировал видео с ракетным комплексом "Сармат" и подводный беспилотник.