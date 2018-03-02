Песков о российской "ракетной атаке": Никаких карт Флориды там не было

Сегодня, 13:07

Пресс-секретарь Кремля отметил, что, поскольку речь шла о новейших разработках, "пришлось показывать графику"

Дмитрий Песков. Фото: news-front.info
Дмитрий Песков. Фото: news-front.info

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видеопрезентация новых видов оружия, которую показывал Путин, обращаясь к Федеральному собранию, никаких карт США не содержала.

"Я не вижу оснований для того, чтобы говорить, что там действительно использованы какие-то штаты США. Никаких карт там использовано не было, это абсолютно условные какие-то географические очертания", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, стоит ли США опасаться новейших вооружений РФ, учитывая, что на видео показывалась карта Флориды. 

Позже он добавил, что никаких конкретных привязок к странам не подразумевалось. 

"Еще раз повторяю, и президент об этом говорил: Россия не собирается ни на кого нападать, и это оружие не представляет собой угрозы ни для кого, кто не вынашивает целей о нападении на нашу страну", – подчеркнул Песков.

По поводу использования компьютерной графики в презентации "новейшего вооружения" Песков отметил, что это "был вынужденный шаг". 

 "Президент пояснил: поскольку речь идет об ультрасовременных разработках, которые только вчера и были рассекречены, то Россия по известным причинам не может, что называется, в полный рост показывать эти изделия", - добавил он. 

Напомним, в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету – "Воевода" (по классификации НАТО – "Сатана").
Россия, США, Путин, оружие, песков
Источник:

Интерфакс

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