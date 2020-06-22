Песков объяснил громкое заявление Путина о "подаренных" другим странам землях

В Кремле уверяют, что не собираются присоединять к России территории других стран

Несмотря на продолжающуюся аннексию Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины, у России нет территориальных претензий к соседям.

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Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил слова президента РФ Владимира Путина об "исторических российских территориях" в составе постсоветских государств. По словам Пескова, речь шла об "ошибках, которые были допущены и не были додуманы в Конституции".

"Он говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции (СССР. – Ред.), которые не предусматривали целый ряд ситуаций и вариантов развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства", – сказал Песков.

Напомним, что накануне в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов Путин сказал, что, выходя из СССР, советские республики "тащили с собой подарки от русского народа".

"Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза — ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа", — заявил хозяин Кремля, не став указывать никакую страну конкретно.

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Песков же утверждает, Путин не говорил о том, что за пределами России остались территории, которые нужно присоединить.

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"У России нет территориальных претензий к своим соседям", – добавил спикер Кремля.

По его словам, на данный момент никакие субъекты современной России не могут выйти из нее, а в обновленном основном законе РФ даже появится статья, которая запрещает отчуждение российских территорий.

Стоит отметить, что Владимир Путин уже не впервые поднимает тему "российских" земель в составе других стран – в декабре он заявил, что украинское Причерноморье и восточная часть Украины не должны были входить в состав УССР.

Кроме того, раньше он пожаловался, что поглотить страны бывшего СССР Москве мешает в том числе и "сопротивление западных коллег".

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