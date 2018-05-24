Песков прокомментировал заявление Юлии Скрипаль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обращение Юлии Скрипаль вызывает в Кремле много вопросов, в том числе – делалось ли оно по ее собственной воле.

"До сих пор не соблюдена британской стороной Венская конвенция, и до сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Более того, мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится и делала ли она эти заявления по своей воле", – сказал Песков в интервью телеканалу НТВ.

"Согласитесь, никто ее не видел, мы не видели никаких кадров с ней, мы не видели живых интервью. И переданный через кого-то некий набор информации – насколько он может быть достоверным и насколько он может вызывать доверие – это очень большой вопрос, учитывая, что это все происходит на фоне гигантской, не имеющей аналогов в мире провокации британской стороны". – добавил он.

Как известно, дочь Сергея Скрипаля Юлия, заявила в своем первом после отравления в Солсбери интервью, что пока не хочет воспользоваться предложенной ей помощью посольства РФ в Великобритании.

"Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться", – сказала она в телевизионном заявлении.

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок". При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что вещества, подобные "Новичку", якобы могут производиться примерно в 20 странах мира.

Отметим, Скрипаль – уже не первый шпион, которого настигло отравление. В 2006 году в Лондоне умер от отравления полонием-210 подполковник советской и российской госбезопасности Александр Литвиненко. Британские детективы Скотланд-Ярда, расследовавшие его гибель, заявляли о том, что спецслужбы РФ пытались отравить и их.