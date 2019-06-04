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Песков рассказал, как правильно читать газеты

4 июня, 02:56

Пресс-секретарь президента России призвал осторожно относится к новостям в газетах

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал очень осторожно подходить к новостям, так как зачастую их "нельзя назвать настоящими".

"Надо сказать, что, оценивая сегодня новости в газетах, нужно проявлять немалую смекалку Чаще всего их нельзя назвать настоящими новостями. Так что подходить к ним нужно очень осторожно", - сказал представитель Кремля в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос российских журналистов о том, почему сотрудникам российских СМИ Russia Today и "Спутник" было отказано в доступе к его избирательному штабу во время предвыборной кампании, он сказал, что эти СМИ ведут себя как "пропагандистские агентства".

"У меня всегда были хорошие отношения с иностранными журналистами, но они должны быть журналистами. Russia Today и "Спутник" ведут себя не как СМИ, а как органы влияния и пропаганды. Лживой пропаганды. И я чувствовал, что они не должны иметь доступ к моей штаб-квартире", – заявил Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с Владимиром Путиным.

Напомним, по мнению экспертов, пропаганда росСМИ является общим вызовом Украины, Молдовы и Румынии.

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Тег Песков, пропаганда, российские СМИ

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Источник:

ТАСС

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