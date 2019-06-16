Песков сделал заявление о будущем саммите G20
Он подчеркнул, что эсли встреча будет "на ногах", обсудить все вопросы не удастся
Полноформатная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Группы двадцати в Осаке может быть подготовлена командами лидеров даже накануне этого мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале "Россия-1". Он отметил, что в случае встречи "на ногах" весь спектр вопросов общей повестки обсудить не удастся.
"Это (организация встречи — ред.) может быть даже в канун начала "двадцатки", — сказал Песков.
Комментируя сделанные президентом США заявления о готовности встретится на саммите G20, Песков предположил, что Трамп имел ввиду неполноформатные встречи "на ногах".
"Тот объем вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так не удастся", — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Саммит G20 пройдет 27–28 июня в японской Осаке.
Напомним, мы писали, что во время возможной встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии Украина останется одной из тем переговоров.
Кроме этого, президент США Дональд Трамп поедет в Республику Корея по завершении участия в саммите G20 в Осаке в конце июня. По словам Ортэгус, Трамп и Мун Чжэ Ин "обсудят пути укрепления альянса между США и Республикой Корея".
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