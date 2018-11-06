Песков сообщил, что Трамп и Путин побеседуют "на ногах" в Париже

Сегодня, 01:02

В Кремле завили о смене формата встречи двух лидеров

фото GETTY
фото GETTY

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Париже 11 ноября, скорее всего, не состоится.

По его словам, стороны условились провести краткую встречу "на ногах" в Париже, чтобы договориться о проведении полноценных переговоров.

Представитель Кремля пояснил, что смена формата встречи Путина и Трампа в Париже не связана с существующими между США и РФ разногласиями.

"В данном случае дело не в разногласиях, дело – в формате многостороннего мероприятия, которое посвящено 100-летию окончания Первой мировой войны. Этот формат не позволяет полноценно встретиться двум президентам", – подчеркнул Песков.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже на этой неделе, возможно, не состоитсяПо словам главы Белого дома, он планирует провести переговоры с Путиным во время саммита G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября – 1 декабря.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поднимут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на встрече в Париже 11 ноября.

Напомним, ранее в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.

Больше читайте в статье "Хельсинский гамбит: почему Трамп так и не смог поставить агенту КГБ Путину шах и мат" на сайте "Сегодня".
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Источник:

ТАСС

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