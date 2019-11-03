Песков заявляет, что Путин готов к "нормандскому саммиту"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что встреча в "нормандском формате" может состояться в ближайшее время

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в "нормандском формате" в условиях срочной необходимости.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире российского телеканала.

"Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате", но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров "нормандского формата", – сказал он.

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Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что встреча в "нормандском формате" может состояться в ближайшее время и все теперь зависит от Москвы.

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Если же говорить о выполнении последнего условия для разблокирования "нормандской" встречи – отвода сил в Петровском, то процесс может затянуться. На днях президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что отвод войск должен начаться примерно 4 ноября. Однако сегодня министр обороны Андрей Загороднюк говорил, что разведение войск в Петровском срывается и будет пересмотрена его дата.

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