Петиция и флешмоб: более сотни тысяч россиян поддержали актера Устинова

Петицию уже подписали более 100 тысяч пользователей

Фото Интерфакс-Украина

Более 100 тысяч человек меньше чем за сутки подписали петицию с требованием освободить актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.

Петицию уже подписали более 100 тысяч пользователей. Петицию разместил актер Александр Паль, который ранее запустил флешмоб в поддержку Устинова в социальных сетях.

"Вместе мы можем обратить внимание всей страны на этот вопиющий случай, и я прошу и вас поставить свою подпись, выразить солидарность с Пашей и другими политзаключенными по этому делу, а также призвать власти немедленно освободить его", – говорится в тексте петиции.

В поддержку Устинова выступил глава Союза театральных деятелей Александр Калягин.

"Я прежде всего человек, артист и только потом чиновник. И моя первая реакция, естественная и человеческая – защитить своего коллегу. Уже в Грозном, где сейчас проходит форум СТД РФ, я узнал, какой суровый приговор вынесен молодому артисту Павлу Устинову. Признаюсь, был поражен", – заявил Калягин.

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Поддержку Устинову продолжают выражать пользователи соцсетей. К флешмоб-марафону присоединилось несколько сотен человек. В социальных сетях насчитывается более 6 тысяч публикаций с призывом освободить актера.

Публикацию плаката с надписью "Я/Мы Павел Устинов" на своих официальных страницах в соцсетях разместили Ассоциация театральных критиков, Театр имени М.Н.Ермоловой, РАМТ, театр Практика, Гоголь-центр, БТД имени Товстоногова, "Сатирикон", театр Маяковского, театр Сатиры, "Современник".

Как мы писали ранее, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак выступил в поддержку 24-летнего актера Павла Устинова.

Турчак отметил, что "в сети полно видеороликов с места задержания" и он пересмотрел большинство из них. По его словам на видео четко видно, что Устинов просто стоял у метро и "явно не ожидал задержания".

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акциив центре Москвы. Устинов свою вину не признал. По его словам, он не принимал участия в акции, собирался встретиться с другом и не сопротивлялся при задержании. Защита намерена обжаловать приговор.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что изучит материалы дела Устинова.

Напомним, 3 августа акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве. Всего в ходе акции ОМОН и Росгвардия задержали 828 человек.

Отметим, что россияне требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг "За допуск на выборы".

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