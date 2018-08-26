В Москве пикет в поддержку Сенцова закончился арестом активистки

Вчера, 25 августа, в Москве на Красной площади полиция задержала активистку Анну Красовицкую. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Она стояла с плакатом в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в России", – говорится в сообщении.

Анна Красовицкая является внучкой Натальи Горбаневской – одной из участниц "Демонстрации семерых" в августе 1968 года. Тогда группа правозащитников вышла на Красную площадь, протестуя против вторжения советских войск в Чехословакию и подавления "Пражской весны".

Ранее в Москве задержали активистов, устроивших пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Правоохранители задержали не менее семи человек, их отвезли в отделение полиции для составления протокола.



Напомним, Олег Сенцов продолжает голодать в российской колонии ради освобождения незаконно заключенных соотечественников.

Мы сообщали о том, что Петр Порошенко прокомментировал голодовку украинского режисера, заявив, что весь мир знает имя политзаключенного украинца.