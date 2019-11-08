Пилот пустил подружку за штурвал самолета прямо во время рейса в России: видео

Инцидент произошел еще в августе, но в соцсети видео попало только сейчас

Эксперименты с человеческими жизнями на заоблачной высоте. В России пилот авиакомпании "ИрАеро" пустил за штурвал пассажирского самолета подружку.

Устроил девушке мастер класс по управлению АН-24 и даже не страховал, а снимал, как та справляется. Только советовал вращать штурвал вправо или влево и подбадривал, когда самолет немного терял равновесие. Лайнер вез пассажиров из Якутска в Саккырыр. Было это в августе, но видео попало в соцсети только сейчас. Правоохранители возбудили уголовное дело, правда, не против пилота, а по факту управления самолетом лицом, которое не имеет допуска к осуществлению пассажирских перевозок. Авиакомпания отстранила летчика до окончания следствия.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как на борту самолета американской авиакомпании подрались пилот и стюардесса. Таким образом выясняли отношения любовники, которые вместе уже год. Видео драки зафиксировали камеры слежения.

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А еще раньше мы сообщали о том, как пассажир сел за штурвал самолета EasyJet из-за не вышедшего на работу пилота. По данным издания, пассажир Майкл Брэдли, который находился в отпуске и на этом рейсе собирался вылететь в Испанию, предложил свои услуги.

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