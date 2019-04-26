Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Писатель Дмитрий Быков назвал причину своей неожиданной госпитализации

Сегодня, 09:09

Писатель подчеркнул, что у него не было никаких ни алкогольных, ни наркотических излишеств

Дмитрий Быков. Фото: council.gov.ru
Дмитрий Быков. Фото: council.gov.ru.

Писатель Дмитрий Быков сообщил, что его госпитализация 16 апреля в Уфе в тяжелом состоянии была связана с отравлением, однако он не знает, чем именно и как он отравился.

"Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, а это было отравление, она не установлена. Мне мой врач, реаниматор, который мною занимался, сразу сказал: "Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело", – сказал Быков в пятницу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в передаче "Один", записанной писателем в больнице.

Он подчеркнул, что вопреки комментариям "хорошо осведомленных людей", и диабета у него нет, и гипертонии нет.

"И, кроме того, не было у меня никаких ни алкогольных, ни наркотических излишеств, которые стали подозревать сразу наиболее простые сердца", – добавил Дмитрий Быков.

"Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок и не понимаю, почему я фактически в самолете на Уфу потерял сознание", - сказал он.

Они лишь напомнил, что в Уфе его госпитализировали, ввели в искусственную медикаментозную кому, отправили в Москву, и уже здесь он примерно на четвертый день пришел в себя.

Как сообщалось, 16 апреля Дмитрий Быков почувствовал себя плохо на борту самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург – Уфа. В Уфу он летел на встречу с читателями. После посадки самолета в Уфе Быков был госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии.

18 апреля консилиум врачей с участием специалистов из госпиталя им. Бурденко, прилетевших в Уфу, приняли решение о перевозке Дмитрия Быкова в Москву для продолжения лечения.

21 апреля стало известно, что доставленный в одну из московских клиник писатель пришел в сознание.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег отравление, Быков, госпитализация, Дмитрий Быков

Вы сейчас просматриваете новость " Писатель Дмитрий Быков назвал причину своей неожиданной госпитализации". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Писатель Дмитрий Быков пришел в себя и заговорил

21 апреля, 19:02

Жена Ирина Лукьянова рассказала о состоянии Быкова

Госпитализация Дмитрия Быкова: появились новые данные о состоянии писателя

19 апреля, 21:58

Жена писателя Ирина Лукьянова озвучила хорошие новости о состоянии супруга

Дмитрия Быкова перевезут на лечение в Москву

18 апреля, 17:26

16 апреля писатель и журналист Быков почувствовал себя плохо на борту самолета

Медики сообщили о стабильно тяжелом состоянии писателя Дмитрия Быкова

17 апреля, 15:05

Быков был госпитализирован с подозрением на инсульт, однако этот диагноз не подтвержден

8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили

Воспитываем счастливого ребенка: 7 важных правил

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Путин не остановится: разведка США дала прогноз

Как понять, что в организме не хватает магния

С кем должен встречаться каждый знак Зодиака

5 секретов родителей, чьи дети редко болеют

В Сеть выложили "скандально-вульгарный" клип Пугачевой

Мало углеводов доведет до инфаркта — ученые

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Забирайте кожаные кроссовки ECCO практически по себестоимости

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

Вчера, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Газ подешевеет: надолго ли понизятся тарифы для населения

24 апреля, 07:51

Сейчас снижение тарифа мало кто заметит, потому что отопительный сезон закончился и объемы потребления снизились

Доллар по 60 грн: когда ждать "шалтай-болтай" на валютном рынке

Участника «Х-Фактора» посадили за убийство

Стало известно, в каких странах больше всего казнили людей