Писателя Дмитрия Быкова выписали больницы: он уже приступил к работе
Сам Быков сообщил, что давно не чувствовал себя настолько хорошо
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко, куда его перевели в тяжёлом состоянии. Быков уже приступил к работе.
"Есть такая программа "Колба времени", я её в живом эфире веду. Вот я её в пятницу уже в этом живом эфире вёл", – сказал журналист, отвечая на вопрос, выписали ли его из больницы.
Также он подтвердил, что в настоящее время находится уже не в больнице и работает.
"Я сейчас сижу и пишу статью", – сказал Быков.
"Наверно, я многих огорчу, но я давно так хорошо себя не чувствовал", – добавил он.
Писатель заявил, что не будет обращаться в полицию связи со своим отравлением. По его словам, после майских праздников он вернётся к чтению лекций в проекте "Прямая речь".
Напомним, 16 апреля писатель и журналист Быков почувствовал себя плохо на борту самолета, выполнявшего рейс "Екатеринбург – Уфа". В Уфу он летел на встречу с читателями. После посадки самолетав Уфе Быков был госпитализирован. Ему диагностировали энцефалопатию. Писатель находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки его в Москву. Также появилась информация о том, что бригада московских врачей из госпиталя имени Бурденко вылетела в Уфу для определения дальнейшего хода лечения Быкова.
21 апреля мы сообщили, что состояние Быкова улучшилось, его перевели на самостоятельное дыхание.
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