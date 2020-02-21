Письмо Путина продали на аукционе за 5 тысяч долларов: о чем он писал

Лот оказался далеко не самым популярным среди покупателей

На аукционе в России пустили с молотка письмо-автограф президента РФ Владимира Путина, доверие россиян к которому побило антирекорд.

Лот – письмо российскому писателю Валентину Зорину – оказался не очень востребованным, так как его продали за начальную стоимость в 340 тыс. рублей (около 5,2 тыс. долларов).

В проданном письме хозяин Кремля благодарит Зорина за подарок – написанную им же книгу "Неизвестное об известном".

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"Всегда с огромным интересом и удовольствием следил за Вашей работой. Практически все и всегда было блестяще и высшей степени талантливо. Желаю Вам успехов. В.Путин", – говорится в постскриптуме печатного письма.

Больше внимания покупателей привлекли другие лоты – в частности рукописный фрагмент сценария режиссера Андрея Тарковского к фильму "Зеркало" был продан за 650 тыс. рублей.

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Торги проводились 20 февраля аукционным домом "12-й стул" в Москве.

Напомним, ранее в Москве прошел благотворительный аукцион, лоты для которого предоставили российские писатели, художники и музыканты, а деньги передали семьям украинцев, которые по надуманным обвинениям сидят в тюрьмах России.

А недавно первая леди Украины Елена Зеленская передала для благотворительного аукциона желтое платье, в котором она появилась на интронизации японского императора Нарухито в Токио. Вырученные средства пошли на помощь детям с онкозаболеваниями.

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